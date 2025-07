Artesana salteña necesita $600 mil más para operarse y salir del dolor

A través de un testimonio brindado a Multivisión Federal, Sandra, una artesana salteña que trabaja en la plaza Güemes, relató la difícil situación que atraviesa desde hace meses.

En enero, un médico le indicó que necesitaba una cirugía para retirar los clavos que le colocaron en la pierna derecha tras un accidente sufrido a fines de 2023. Sin embargo, aún no ha logrado conseguir un turno en ninguno de los hospitales públicos de la provincia.

“Me accidenté, me operaron, hice fisioterapia, aun así, me costaba caminar. El doctor me dijo en enero que me tenían que sacar los clavos y desde enero hasta ahora no he podido conseguir turno en ningún hospital”, contó Sandra. Según explica, la respuesta que recibe constantemente es la misma: “no hay quirófanos disponibles”.

El accidente ocurrió durante un fuerte temporal a fines del año pasado, mientras trabajaba en su puesto de artesanías. “Yo soy artesana, trabajo en la plaza Güemes los fines de semana y ahí tuve el accidente. Me cayó un pedazo de rama en la pierna. Me doy vuelta como puedo, tomo calmantes para ir a trabajar, no me queda otra”, relató.

La situación no solo le impide recuperarse plenamente, sino que afecta su calidad de vida y su posibilidad de sostener su trabajo.

“A veces no tengo ganas de ir, si me levanto de la cama me duele, si me siento me duele, si me paro me duele"

Con la ayuda de sus compañeros artesanos, logró reunir parte del dinero necesario para costear los elementos quirúrgicos, aunque también tuvo que endeudarse. “Mis compañeros artesanos me ayudaron a juntar plata y también tuve que pedir prestada para pagar los aparatos que me tenían que colocar”.

A pesar del dolor y la espera, Sandra sigue firme en su puesto, ofreciendo artesanías en alpaca, portarretratos, cajas de té y servilleteros cada fin de semana en la plaza. Mientras tanto, espera con esperanza poder acceder finalmente a la cirugía en agosto, la fecha más cercana que le ofrecieron.