Conflicto en el Mercado: “Están muy vinculados al ex administrador, si no son prestanombres”

El domingo tuvo lugar un incidente en el Mercado San Miguel en el que se vieron involucrados puesteros que se encontraban en el subsuelo.

Todo comenzó al momento en que se dispuso su traslado del lugar, ya que la reconstrucción del Mercado requiere del ingreso de maquinaria pesada que puede resultar peligrosa para su seguridad.

Juan Manuel Chalabe, jefe de gabinete municipal, comentó en FM Aries que desde la intervención del Mercado trabajan en la relocalización de los puesteros: “Estamos hablando de puesteros ubicados en el subsuelo y como lamentablemente tienen una vinculación, digo así porque no tiene que ver con la obra o su seguridad o de quienes recorren el mercado, están muy vinculados al ex administrador, si no son prestanombres u otra cosa y lamentablemente se atrincheraron ahí”.

A esto agregó que están trabajando para que puedan despejar el lugar y llevar su mercadería y si requieren buscar donde relocalizarlos como lo están haciendo en el pasaje Miramar o en otras alternativas: “para que la reconstrucción siga avanzando, ayer entró una máquina que hace vibrar el suelo que es muy peligroso”.

“Yo entiendo que es un interés político y con embarrar un poco la obra que se viene haciendo más allá de un interés genuino de que la gente siga trabajando”.

Hizo hincapié que, al plantear la reconstrucción, el intendente pidió a todos los funcionarios involucrados en esta nueva etapa que nadie se quede sin trabajo, por lo que continúan con el esfuerzo de relocalizarlos a todos los que trabajaban allí, por ese motivo se hizo un censo previo.

“Nadie se va a quedar sin laburo (…) Se encontró un lugar con mejores condiciones para trabajar provisoriamente hasta que termine la obra” finalizó.