"¡No sabés nada!", Lázaro Caballero cruzó a Pettinato por sus dichos sobre el folclore

Rechazo generó lo dicho por el conductor porteño Roberto Pettinato quien, en un streaming, defenestró a la música folklórica, diciendo que no soporta escucharla, sumando que el género musical "lo avergüenza", además que "no loa entiende".

"El folklore tiene millones de divisiones pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan, y lo digo con vergüenza, eso es lo peor; ¿el problema está en que yo no lo entiendo?", empezó por decir. Asimismo, sumó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero nunca pudo: "El foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema; es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre”.

Quien se encargó de arremeter al mediático por su ignorancia fue el artista Lázaro Caballero quien, durante su show en el Festival del Poncho 2025 en Catamarca, paró su presentación y mirando a una cámara, le dijo a Pettinato que “no se meta” con la cultura y tradición de la gente.

"Escuché por ahí una nota de Pettinato que no sé qué es lo que dijo del folklore, no sabe nada, hermano. Mira lo que es... ¡esto es Argentina! ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde está la cámara? No sabés nada, Pettinato. Con el folklore no se metan porque saltamos todos”, espetó Lázaro de manera enérgica mientras la gente celebraba su defensa hacia la música.

“No sabés nada Pettinato, no sabés nada, el folklore argentino es el pueblo hermano, no hablés del folklore nuestro", agregó el cantante en medio del aplauso del público que acompañó sus dichos contra el mediático de Buenos Aires.