Advierten sobre el abandono de abuelos de parte de sus familias "Cuando hay que cobrar, están"

Los abuelos o adultos mayores son uno de los grupos etarios más vulnerables junto a los niños y las personas con discapacidad y es fundamental, dentro del seno familiar brindarles un trato digno, entiendase vivienda, abrigo, comida y atención médica, pero según advierten desde el hospital San Rafael de ElCarril, en su nosocomio están recibiendo abuelos en estados de salud alarmante que denotan abandono.

Según informaron presentan cuadros de desnutrición, deshidratación, cuadros de neumonía y múltiples patologías asociadas a la falta de cuidado. “La mayoría tiene familia, tienen apoderados. Pero no tienen quien los cuide”, lamentó la licenciada Silvia Vilte, profesional del hospital.

Profesionales del hospital aseguran que los adultos mayores llegan con una total falta de higiene, úlceras por presión (escaras), sin haber recibido alimentación adecuada y sin los medicamentos que necesitan. “Cuando hay que cobrar la jubilación, siempre hay un familiar disponible. Pero cuando se trata de llevarlos al médico, darles un baño o comprarles remedios, no hay nadie" reprochó Vilte.

La situación, además, revela una peligrosa naturalización del abandono: familiares ausentes, trámites que nunca se hacen, medicamentos que nadie compra y una red de contención que, en muchos casos, simplemente no existe. “El Estado no puede hacerse cargo de cada abuelo. Ni la policía, ni la justicia, ni el intendente. Son las familias las que deben asumir ese compromiso”, subrayó.

Desde el hospital piden empatía, responsabilidad y compromiso. Y advierten: el abandono no siempre se grita, pero duele. Y mucho. No se trata solo de vivir más años, sino de vivir con dignidad. No hay excusas. Si en una casa hay un abuelo, hay una responsabilidad moral y humana que no se puede delegar.