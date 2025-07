El 55% de los puesteros del Mercado San Miguel ya se encuentran en pasaje Miramar

El interventor del Mercado San Miguel, Emilio Gutiérrez, informó en CNN Radio Salta que la totalidad de los puesteros que debían trasladarse se encuentran en el anexo de pasaje Miramar 433.

“La semana pasada fue tensa donde no aceptaban irse, no sabíamos el motivo, nosotros lo que buscamos es darle seguridad, cuando las maquinas grandes trabajan tiembla todo el Mercado tienen que hacer excavaciones de hasta 9 metros (…) queríamos brindarle seguridad y que la empresa trabaje con total tranquilidad y que la obra no se detenga” dijo el interventor.

En total, 233 puesteros fueron trasladados al anexo, siendo el 55% de trabajadores del Mercado, quedando solo algunos puestos sobre la entrada de San Martín y Florida.

Consultado por el contenido viral donde se decía que cobraban algo que no correspondía en el anexo, aclaró que solo se cobra el piso y la expensa para seguridad, limpieza, pago de luz, alquiler y mantenimiento del lugar para que sea autogestionable.

“Fue charlado con cada puestero, no tomamos decisiones arbitrarias, la idea de ellos no fue no pagar, sino pagar y tener un lugar lindo como ahora. Seguramente va a haber aumentos por la situación económica, pero es el mismo sistema que teníamos acá en el mercado”.

Si bien durante las vacaciones de invierno no lograron las visitas o ventas esperadas, lo mismo se sintió en todo el centro comparado con años anteriores.

“Vamos a sacar promociones para que la gente nos siga visitando” dijo Gutiérrez, llamando al turista y salteño a concurrir a pasaje Miramar 433.

Sobre el avance de obra, dijo que se calculan 6 meses por cada una de las 3 etapas siempre que no haya contratiempos con el clima. Se busca un paseo comercial que respeta la arquitectura del Mercado, pero brindando modernidad y normas de seguridad adecuadas.

“Lo más difícil ha pasado, hay que dar vuelta la página y empezar a visualizar lo nuevo que se viene que es el Mercado” finalizó.