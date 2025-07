Le robaron la moto desde el garaje y "oportunistas" lo quisieron estafar por información

Los robos de motos parecen no tener un parate a pesar de que la gente intenta proteger sus rodados implementando distintas medidas de seguridad.

Durante la madrugada del viernes, Francisco, un vecino de V° Palacios, sufrió el robo de su motocicleta Honda Tornado XR250, color negro, la cual posee baul y cuya patente es A115 JGC.

Según relata el hombre, se anotició del robo el viernes cuando debía trasladar a su hijo y fue hasta su garaje, ubicado en el estacionamiiento del barrio, donde además de sus vehículos hay otros también separados por jaulas, pero a la vez el edificio está protegido con rejas.

"Están todas las medidas de seguridad posible, pero estos personajes han logrado romper una puerta y meterse por ese pasillito interno y abrieron mi garaje que está enjaulado, donde tengo el auto y la moto. Han roto el candado y todo eso le llevó 2 minutos y medio, claramente venían estudiando la zona, porque pasan lamentablemente acá, no sé si ven que hay una empresa abandonada, y esta muy oscuro en la noche, y pasan haciendo inteligencia, me toco a mí que se la lleven andando".

El daminificado lamentó por Multivision "Pensé que tenía todos los recaudos, que no iba pasar nada ahí, no me imaginé qeu se la iban a llevar así, como se la llevaron".

Confirmó que ya hizo la denuncia policiial y aportó imagenes, entre otras pruebas para dar con los delincuentes.

Agregó que debido a que difundió su búsqueda con datos personales y su teléfono, fue contactado por oportunistas que aseguraban tener el rodado pero pudo advertir que se trataba de un intento de estafa.