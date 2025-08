Desde la CAME advirtieron por el deterioro y altos costos en la producción

El secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, advirtió sobre el deterioro creciente del panorama productivo en Argentina.

Según explicó, los costos para producir aumentaron en torno al 25%, empujados principalmente por el incremento de tarifas y la caída del nivel de actividad.

“Sí, puede ser en términos relativos que hayan aumentado 25%. Sobre todo porque aumentaron las tarifas. Y al haber menos producción, el costo unitario sube por una cuestión de costos fijos”, detalló por Radio Rivadavia.

Altos costos y salida de multinacionales

También abordó la salida de multinacionales del país. Según un informe, ya son 80 las grandes empresas que abandonaron la Argentina.

Femenia reconoció que si bien algunas salidas obedecen a decisiones estratégicas, la mayoría responde a una ecuación que ya no cierra: baja rentabilidad, costos elevados y la imposibilidad de girar dividendos al exterior.

“Evidentemente tenemos un mercado achicado. Algunas empresas no pueden enviar remesas, otras buscan concentrarse en países con mejores perspectivas, como Brasil. Y aunque el cepo se promete levantar el año que viene, hoy por hoy el clima no es favorable para invertir ni quedarse”, analizó.

Crisis del emprendedurismo

Otro punto crítico de la charla fue la situación del emprendedurismo joven. Femenia lamentó el cierre masivo de pequeños proyectos iniciados con entusiasmo y capital propio por jóvenes emprendedores.

“Esta semana vimos una catarata de cierres. Muchos contaron en redes que arrancaron con todos sus ahorros, pero no hay consumo, no hay actividad. Y además, como siempre, el emprendedor en Argentina no tiene ningún trato diferencial. Falta crédito, y aunque haya ideas, la sobrevida es muy corta”, sostuvo.