¡Más solidaridad! Una escuela junta donaciones para damnificados de B° 20 de Junio

Muchos salteños se hicieron eco del incendio ocurrido en B° Ampliación 20 de Junio, un hecho que dejó a más de 19 familias sin ninguna de sus pertenencias.

Desde el Gobierno provincial y municipal, asociaciones y vecinos, asisten a los damnificados con donaciones desde ropa hasta alimentos.

La escuela Arturo Oñativia del mismo barrio, recibe donaciones hasta las 18 hs., contando con una gran cantidad de ropa y calzado tanto para chicos como grandes.

La directora de la institución, Ana Colque, comentó a El 10 TV que hasta el momento los salteños acercaron ropa, alimentos, colchones y camas, pero que necesitan con mayor premura mercadería.

Aclaró que, si bien están juntando las donaciones en una de las aulas, los alumnos tienen clases en otra sala, por lo que se trasladaría el lugar de recepción de donaciones a otro domicilio.

Explicó también que la recepción de las donaciones esta a cargo de la cooperadora, por lo que para poder continuar enviando ayuda deben comunicarse al contacto 3874568186 (PATRICIA QUIROGA).

“Muchísima donación, agradezco a todos los que aportaron. Los padres vienen a retirar la ropa y luego se llevan, están allá cuidado su lugar” comentó la directora.

Una de las damnificadas que se encontraba presente relató su vivencia, comentando que vivía en un cuarto en la casa de su comadre, un hogar que fue consumido por el fuego: “Quisiera si me pueden ayudar, estoy trabajando, pero no me alcanza para comprar las cosas”, por lo que pidió ayuda desde ropero, sillas, cocina, entre otros, quienes puedan colaborar comunicase al 3875098864.