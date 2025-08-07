Desvalijaron una florería en pleno centro: Detuvieron a un "trapito" con una gárrafa

Al menos dos personas forzaron el ingreso en una florería, ubicada en la esquina de Buenos Aires y San Luis, e intentaron llevarse una gran cantidad de objetos, entre ellos una heladera, un freezer y hasta un inodoro.

La policía fue alertada a las 6:36 a través del sistema de emergencias 911 y, al llegar al lugar, se encontró con varios elementos desparramados en la vereda.

Una vecina identificó a dos hombres que frecuentan la zona como “trapitos” revolviendo pertenencias fuera del local.

Uno de los sospechosos fue interceptado por la patrulla y tenía en su poder una garrafa de 10 kilos. Fue demorado de inmediato, mientras que el otro logró escapar y aún no fue localizado. Criminalística trabaja en la recolección de pruebas y revisión de cámaras de seguridad.

La dueña del local, visiblemente conmocionada, en Multivisión Federal, contó que los sospechosos suelen merodear la cuadra y amedrentar a los transeúntes. “Se conforman si les das $500, pero si no, te rayan el auto o te amenazan”, denunció.

También relató que no colocó las rejas de seguridad la noche anterior por cansancio, y sospecha que los delincuentes venían observando el lugar.

El hecho se suma a reiteradas denuncias de comerciantes de la zona, quienes afirman estar hartos de los robos y del accionar violento de ciertos cuidacoches.

La policía continúa con las tareas de investigación para identificar al segundo implicado y determinar si hubo más personas involucradas.