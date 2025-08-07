Dos ciudadanos bolivianos salieron de Salta con 197 cápsulas de cocaína, fueron capturados

En el puesto de control fijo “Trancas” dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, sobre el kilómetro 1.358 de RN 9, dos ciudadanos bolivianos fueron capturados con 197 cápsulas de cocaína.

Al realizar un registro en un ómnibus proveniente de Orán, Salta, observaron a dos sujetos en actitud sospechosa sujetándose la zona abdominal, con equipaje de mano y sin constancia de ingreso al país.

Se solicitó al Juzgado Federal de Turno la intervención y asistencia del Sistema de Emergencia para el traslado al nosocomio local, donde se efectuaron las placas radiográficas que arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños.

Al llevarse adelante la evacuación, se detectó un total de 197 capsulas con cocaína, con un peso de 2kg 244 gr, los involucrados quedaron detenidos, informó El Tribuno.