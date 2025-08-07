Raid de locura: Amenazó a municipales, transeúntes, un vecino y huyó de la comisaría

Un hombre de 37 años, reincidente, fue condenado a prisión por amenazas (tres hechos), resistencia a la autoridad y evasión, todos en concurso real. En diciembre de 2024, el imputado ingresó a una dependencia municipal exigiendo hablar con el intendente. Ante la negativa, amenazó con incendiar el edificio y se negó a retirarse hasta ser atendido. El personal dio aviso a la policía y el sujeto fue demorado en una comisaría. Estando allí se autolesionó, dañó mobiliario y aprovechó un descuido de los uniformados policial para escapar. Poco después fue recapturado.

En otra ocasión, el acusado salió a la vía pública con un cuchillo y amenazó de muerte a varios transeúntes. Inmediatamente fue demorado por la policía.

Poco antes de estos dos hechos, el imputado se había presentado en el domicilio de un familiar con quien tenía un conflicto de larga data, profiriendo amenazas y vociferando que le quemaría la casa.

En una audiencia flexible y multipropósito del Plan Piloto de Oralidad, el juez Javier Aranibar condenó al imputado a seis meses y veintitrés días de prisión de ejecución efectiva. Declaró al acusado reincidente por primera vez. Debido a que la pena se encontraba agotada, el juez ordenó su inmediata libertad, sin perjuicio de lo dispuesto por otro tribunal.

Por el Ministerio Público intervino el fiscal penal de General Güemes, Daniel Escalante. El imputado fue representado por Nicolás Martín Anuch, defensor oficial penal 5.