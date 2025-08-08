En una rueda las reservas cayeron casi un tercio del último giro del FMI

Las reservas brutas internacionales del BCRA cayeron u$s400 millones este jueves y cerraron en u$s41.741 millones, perforando el umbral clave de los u$s42.000 millones. Fuentes oficiales del organismo no dieron detalles sobre la baja en una rueda donde las cotizaciones no cayeron.

En los últimas tres ruedas, los activos internacionales se hundieron u$s1.282 millones tras el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la caída de cotizaciones.

Se trata de una baja del 65% del último desembolso del organismo multilateral que fue de u$s2.000 millones.