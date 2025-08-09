Tras allanar cuarto inmuebles, detienen a un hombre por el robo de un cargamento millonario

El trabajo estuvo a cargo de efectivos de la Subdirección General de Investigaciones en el marco de una causa por robo de granos. Hubo secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación.

La Policía de Salta a través de la Subdirección General de Investigación puso a disposición de la Justicia a un hombre vinculado al robo de granos desde fincas ubicadas en General Ballivián. El trabajo inició a raíz de las denuncias de los encargados de los establecimientos productivos damnificados.

En ese marco, como parte de las tareas de campo, ayer personal de la Brigada de Investigaciones 14 de Embarcación, allanó de forma simultánea 4 viviendas de General Ballivián logrando la detención del investigado y secuestro de medios de transporte. Cabe destacar que, días atrás incautaron 7800 kilos de porotos.

Intervino la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías 1.