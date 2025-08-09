Ola de robos en San Lorenzo Chico: Tras un allanamiento logran detener al sospechoso

Efectivos del Grupo Investigativo del Sector 1A allanaron una vivienda en zona norte de Capital. Secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

La Dirección General de Investigaciones a través del Grupo Investigativo del Sector 1A de San Lorenzo, ayer detuvo a un hombre de 33 años en el marco de una investigación por el robo a una obra en construcción en San Lorenzo Chico.

En ese contexto, los investigadores identificaron al sospechoso y lograron su detención tras allanar una vivienda en barrio Unión de Capital. Secuestraron elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal de San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 2.