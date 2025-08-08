Tartagal: Condenado por golpear a un vecino y dañar un patrullero

Un hombre fue condenado a un año de prisión condicional por agredir a un vecino con un palo, dañar un móvil policial y amenazar al mismo hombre lesionado.

El hecho ocurrió el pasado 10 de julio en Tartagal. Según informó el Ministerio Público Fiscal, golpeó al vecino con un palo y, cuando llegó la Policía, rompió un faro del vehículo oficial.

En juicio abreviado, el acusado confesó lo ocurrido y el juez Anastasio Vázquez Sgardelis lo sentenció por los delitos de lesiones graves, daños calificados y amenaza. Además de la pena, deberá cumplir reglas de conducta.