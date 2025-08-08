Tartagal: Condenado por golpear a un vecino y dañar un patrullero

Interior08/08/2025
policia tartagal

Un hombre fue condenado a un año de prisión condicional por agredir a un vecino con un palo, dañar un móvil policial y amenazar al mismo hombre lesionado.

tartagalComerciantes de Tartagal también alertaron por la caída en el consumo

El hecho ocurrió el pasado 10 de julio en Tartagal. Según informó el Ministerio Público Fiscal, golpeó al vecino con un palo y, cuando llegó la Policía, rompió un faro del vehículo oficial. 

jimena salas chino saavedraJuicio por el caso Salas: "Ahora van a empezar a hablar las pruebas", afirmó Castiella

En juicio abreviado, el acusado confesó lo ocurrido y el juez Anastasio Vázquez Sgardelis lo sentenció por los delitos de lesiones graves, daños calificados y amenaza. Además de la pena, deberá cumplir reglas de conducta.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día