Logran detener a joven de 23 años con pedido de captura

Fue durante un patrullaje preventivo en la intersección de avenida Mariano Moreno y pasaje Eva Perón. Intervino la Fiscalía Penal 1.

La Policía de Salta, a través de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Tartagal, detectó y detuvo a un joven de 23 años con pedido de captura por una causa de robo.

El procedimiento se realizó el pasado jueves, durante un patrullaje preventivo en la intersección de avenida Mariano Moreno y pasaje Eva Perón.

Intervino la Fiscalía Penal 1.