Amanecieron los cerros nevados y este domingo el clima se estabiliza para pasear

Esta mañana, los cerros salteños despertaron con una tenue capa de nieve, un fenómeno que sorprendió a vecinos y visitantes, quiénes publicaron miles de fotos en redes. La baja temperatura nocturna —cercana a 1 °C— y la humedad acumulada propiciaron ese manto níveo en las cumbres. El espectáculo natural se destacaba bajo un cielo parcialmente soleado, que empezó a despejarse desde temprano.

Para mañana se espera una jornada mayormente soleada y agradable, con temperaturas entre 2 °C y 21 °C .



El brusco ascenso de temperatura mañana prometerá una jornada más templada, ideal para actividades al aire libre. Atentos al viento frío por la mañana—un abrigo liviano podría ser útil al iniciar la jornada.











