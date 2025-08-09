Salteña accidentada en Colombia alerta sobre fallas en seguros de viaje

Lo que debía ser un viaje soñado terminó en una verdadera pesadilla para Daniela, una joven salteña que el pasado 17 de julio viajó a Cartagena, Colombia. Apenas dos días después, durante un paseo en lancha, sufrió la fractura de una vértebra y tuvo que desembolsar de su propio bolsillo 10 mil dólares para poder operarse de urgencia.

Según relató, la jornada había comenzado con un mar calmo, pero al regreso las condiciones cambiaron drásticamente.

“La lancha saltaba mucho y, en un golpe, caí sobre el filo del asiento. Sentí un crack y supe que era grave”, contó.

En la clínica M.H. le informaron que necesitaba una intervención inmediata y que no podía regresar a Argentina en ese estado. Su seguro de viaje cubría gran parte de los gastos, pero no la prótesis, cuyo valor ascendía a 10 mil dólares y debía abonarse en el momento para salvar su movilidad.

“Gracias a mi familia y a la solidaridad de la gente reunimos la plata. Si no, no sé qué habría pasado”, recordó.

Daniela advirtió que este tipo de accidentes no son aislados en Cartagena. “En ciertas épocas del año el mar no está apto, pero igual salen. Hay heridos y hasta muertes. Es un riesgo que se conoce y se oculta”, denunció.

Ya de regreso en Salta, continúa su recuperación y dejó un mensaje preventivo: “Hay que revisar bien lo que cubre el seguro de viaje, porque no siempre es como uno cree”.

El seguro del viajero: qué tener en cuenta antes de salir del país

Especialistas en turismo y aseguradoras recomiendan: