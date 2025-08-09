Salteña accidentada en Colombia alerta sobre fallas en seguros de viaje

Salteña accidentada en Colombia alerta sobre fallas en seguros de viajeSociedad09/08/2025
Lo que debía ser un viaje soñado terminó en una verdadera pesadilla para Daniela, una joven salteña que el pasado 17 de julio viajó a Cartagena, Colombia. Apenas dos días después, durante un paseo en lancha, sufrió la fractura de una vértebra y tuvo que desembolsar de su propio bolsillo 10 mil dólares para poder operarse de urgencia.
Según relató, la jornada había comenzado con un mar calmo, pero al regreso las condiciones cambiaron drásticamente.
“La lancha saltaba mucho y, en un golpe, caí sobre el filo del asiento. Sentí un crack y supe que era grave”, contó.
En la clínica M.H. le informaron que necesitaba una intervención inmediata y que no podía regresar a Argentina en ese estado. Su seguro de viaje cubría gran parte de los gastos, pero no la prótesis, cuyo valor ascendía a 10 mil dólares y debía abonarse en el momento para salvar su movilidad.
“Gracias a mi familia y a la solidaridad de la gente reunimos la plata. Si no, no sé qué habría pasado”, recordó.
Daniela advirtió que este tipo de accidentes no son aislados en Cartagena. “En ciertas épocas del año el mar no está apto, pero igual salen. Hay heridos y hasta muertes. Es un riesgo que se conoce y se oculta”, denunció.
Ya de regreso en Salta, continúa su recuperación y dejó un mensaje preventivo: “Hay que revisar bien lo que cubre el seguro de viaje, porque no siempre es como uno cree”.
El seguro del viajero: qué tener en cuenta antes de salir del país
Especialistas en turismo y aseguradoras recomiendan:
- Leer la letra chica: verificar si la cobertura incluye prótesis, traslados sanitarios, intervenciones quirúrgicas complejas y tratamientos prolongados.
- Cobertura mínima sugerida: para destinos internacionales, se aconseja un seguro que cubra al menos 100 mil dólares en gastos médicos.
- Extensiones opcionales: algunos planes permiten ampliar la cobertura por un costo extra para deportes náuticos, excursiones de riesgo o actividades al aire libre.
- Asistencia inmediata: tener a mano los números de contacto de la aseguradora y del consulado argentino en el país de destino.
- Viajar informado y con cobertura adecuada puede evitar que un accidente inesperado se transforme en una deuda impagable.