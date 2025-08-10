Se quedó dormida manejando y se despertó en el canal

Una mujer que regresaba de un velorio en la mañana de hoy protagonizó un accidente en barrio Santa Rita, cuando su vehículo cayó dentro de un canal.

Según relataron vecinos, la conductora se habría quedado dormida al volante debido al agotamiento físico y emocional por la pérdida reciente de un familiar. Esto provocó que perdiera el control del automóvil y se desviara hacia el canal.

Afortunadamente, la mujer no sufrió heridas de gravedad. Personas que pasaban por el lugar se acercaron de inmediato para asistirla y colaborar en las tareas de retiro del vehículo.

El hecho generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes advirtieron sobre la importancia de extremar precauciones al conducir en situaciones de cansancio o estrés emocional.