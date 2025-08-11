Capturan a dos jóvenes pintando grafitis en la peatonal Alberdi

El 20 de julio de 2025 a las 2.44 de la madrugada, operadores de las cámaras de seguridad del Centro de Videovigilancia registraron a dos transeúntes realizando pintadas en locales de la peatonal Alberdi.

De inmediato el Centro de Coordinación Operativa envió a las patrullas más cercanas localizadas por GPS. Fueron demorados. Se trataba de dos hombres de 20 y 22 años, con domicilio en el centro de la ciudad. Intervino la Fiscalía Contravencional.

Fueron identificados y se les labró la infracción correspondiente.