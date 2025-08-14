Vecinos de Santa Lucía tras el violento asalto: “Estamos dolidos”

Luego del violento asalto ocurrido en un local comercial de B° Santa Lucía, los vecinos preocupados reclaman por mayor control en la zona.

Ayer tuvo lugar un asalto a mano armada que dejó como saldo al dueño del local herido por arma blanca y con la toma de rehén de una menor de 5 años, nieta del damnificado, que llevó a los familiares a enfrentar a los delincuentes para protegerla.

El móvil de CNN Radio Salta llegó a la barriada para consultar a los vecinos sobre lo ocurrido: “Estamos todos condolidos” comentó una vecina.

La misma mujer, mayor de edad, dijo que, si bien no sale de su vivienda, se enteró por las redes sociales y por el grupo vecinal: “Somos vecinos de hace más de 50 años, el mayor de ese negocio lo hirieron, a la criatura de 5 años la agarraron por los pelos”.

Indicó al móvil sentirse desprotegidos en el barrio, ya que antes contaban con la Comisaria 8va, la cual hoy solo presta servicios administrativos: “Todo depende de Lola Mora, no tenemos custodia, nos roban, tenemos que llamar al 911 para que de la orden y vengan cuando puedan”.

Mencionó que los hechos de inseguridad se repiten en las paradas de colectivo sobre todo en el Colegio secundario de la zona: “Es muy oscuro y no tenemos vigilancia”.

Otra de las mujeres presentes comentó que no vive en el barrio, pero que sus padres tienen su hogar al frente del local donde tuvo lugar el ilícito: “Siempre estamos con ese temor” finalizó.