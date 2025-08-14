"Se escucharon tiros": El temor de los comerciantes tras el violento asalto en B° Santa Lucía

Impacto causaron las imágenes de un violento asalto que se registró en un kiosco del barrio Santa Lucía, ubicado en la zona oeste baja, específicamente en la calle Santa Catalina, donde encapuchados robaron el local empuñando armas de fuego.

Según las primeras informaciones, estos delincuentes ingresaron con un arma de fuego y un cuchillo, disparando en tres ocasiones, y apuñalando a un comerciante, tomaron de rehén a una niña, entre otros pormenores de la virulencia del atraco.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- llegó a la zona donde la conmoción seguía entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes se lamentaron este tipo de hechos, pues afirman que el barrio no tenía este nivel de violencia, esperando mayor presencia de las fuerzas de Seguridad a posteriori.

Verónica, vendedora de una panadería, comentó cómo se enteró del caso. “Anoche estaba atendiendo y se escucharon como tiros, no sé bien qué pasó pero eso se escuchó”, mencionó primeramente sobre lo que percibió en la noche de este miércoles.

A esto agregó que, minutos después, “fui al lado a dejar una mercadería y me comentan que también escucharon unos tiros, volví, le avisé a mi padre, él salió a ver y ahí dijeron que habían asaltado” a los del comercio afectado.

“Esto es una boca de lobos”, afirmó la mujer quien se apenó al asegurar: “Este barrio no era así, preocupa tanta violencia, que haya armas, luego nadie ve nada, hay bandas que se enfrentan por el colegio”, agregó para concluir.