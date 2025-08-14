Así será la atención el IPS durante el feriado no laborable

El IPS anunció como será la atención para sus afiliados durante el feriado no laborable con fines turísticos y el domingo 17 feriado nacional por la Conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

La sede central y delegaciones permanecerán cerradas, mientras que la farmacia ubicada en Av. Belgrano 944 tendrá atención exclusiva para urgencias de 9 a 14 hs.

La auditoria médica online estará disponible de 8 a 18 hs. el viernes, no así el domingo 17. Por su parte quienes aún posean bonos de consulta en papel, podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de este año.

Informaron que para obtener la credencia digital se recomienda descargarla desde Play Store o Apple Store, en caso de tener consultas sobre la misma se podrá hacer vía WhatsApp al 3874060106.

Para urgencias y emergencias tendrán atención las 24 hs. a través del centro operativo 0800-777-4777 (teléfono gratuito) y las líneas fijas 4323144- 4323199- 4323115.