¡Alarmante! Alcoholismo y drogas en Iruya: Denuncian un alto consumo desde los 13 años

En la 20° sesión ordinaria del Senado provincial, el legislador por Iruya, Walter Cruz, encendió las alarmas sobre una problemática que, según sus palabras, “está destruyendo los lazos comunitarios” en la región: el creciente consumo de alcohol y drogas, incluso entre adolescentes.

"Los índices de mortalidad por cirrosis hepática producto del alcoholismo son altísimos"

“Hacen muchísimo daño en las comunidades más alejadas, donde los índices de mortalidad por cirrosis hepática producto del alcoholismo son altísimos en Iruya. Es un flagelo que hemos naturalizado”, advirtió Cruz.

El senador señaló que el consumo excesivo de alcohol ya genera conflictos en encuentros deportivos, reuniones familiares y espacios sociales, afectando gravemente la convivencia.

Además, reveló datos inquietantes obtenidos en una reunión impulsada por la Iglesia Católica local:

El 60% de los asistentes dijo que en su entorno hay consumo de drogas.

dijo que en su entorno hay consumo de drogas. Casi el 50% afirmó saber quién introduce la droga en Iruya.

afirmó saber Jóvenes desde los 13 años inician el consumo de alcohol y estupefacientes.

"Hay quienes creen que lucrar con la salud de nuestros jóvenes es un camino para salvarse económicamente"

“Estamos a tiempo de frenar esto. Hay quienes creen que lucrar con la salud de nuestros jóvenes es un camino para salvarse económicamente. Los marginados son los que no quieren ingresar en este circuito. Es gravísimo”, expresó.

Cruz adelantó que la próxima semana se realizará una reunión interinstitucional y quiere trabajar con el ministro de Seguridad de la provincia para buscar soluciones. Sin embargo, lamentó la escasa concurrencia al primer encuentro y denunció que “muchos no quieren que se hable del tema porque les conviene que siga así”.

“Poner este tema sobre la mesa es urgente. No podemos permitir que por intereses económicos se destruya todo un pueblo”, concluyó el legislador.