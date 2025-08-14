Sólo en Anta y el norte de la provincia de vacunará gratis por la fiebre amarilla

Esta semana se conoció que, para recortar gastos, el ministerio de Salud de la Nación, sólo vacunará gratis por la fiebre amarilla en algunas provincias. En el caso de Salta, no se verá afectada del todo por el recorte ya que solamente habrá dos sectores en donde se aplique de forma gratuita el inoculante.

Así, se informó desde provincia, que la vacunación contra la fiebre amarilla será gratuita únicamente en zonas endémicas, para los habitantes de los departamentos de General San Martín, Orán, Rivadavia y Anta.

En el caso de quienes viajen a zonas de riesgo por turismo u otras causas de índole privado, deberán adquirir y aplicarse la dosis correspondiente en centros privados de vacunación.