Vialidad Nacional: Trabajadores marcharán la semana que viene

Los trabajadores viales marcharán el próximo jueves al Congreso Nacional y tienen en agenda realizar una protesta en el Senado de la Nación para pedir que se de sanción definitiva al rechazo del DNU 461/2025 del Poder Ejecutivo, que dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, y que ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) que encabeza su secretaria general, Graciela Aleñá, realizó para ello una presentación escrita ante la Cámara alta, y anunció que el próximo jueves 21 marcharán al Parlamento para reclamar la sanción definitiva del rechazo, que dejaría sin efecto la disolución del organismo nacional.

El trabajo entregado al Senado advierte que “el deterioro del estado de servicio de las rutas nacionales representa un serio riesgo para la seguridad vial ya que es causa de accidentes y muertes de personas”.

De esta forma, para el gremio vial la disolución del organismo “pone en riesgo vidas, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad, tanto entre las provincias como con el resto de los países integrantes del MERCOSUR”.