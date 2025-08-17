Autoridades recordaron a San Martín en el 175º aniversario de su fallecimiento

La provincia de Salta conmemoró este domingo el 175º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, con un acto oficial encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco en el monumento al Libertador ubicado en el Parque San Martín.

La ceremonia inició con la revista de tropas y el izamiento de las banderas Nacional y Provincial, seguido por la interpretación del Himno Nacional Argentino y el Himno a San Martín, a cargo de la Banda Militar Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos y del suboficial mayor Germán Sánchez.

En homenaje al “Padre de la Patria” se colocaron ofrendas florales en nombre de las fuerzas armadas, la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia, tras lo cual se realizó un minuto de silencio.

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de Francisco Bautista, alumno de la Escuela N° 4318 “Gral. San Martín”, quien invitó a reflexionar sobre el legado del prócer:

“Que esta jornada nos sirva para inspirarnos en su vida para ser mejores personas, mejores ciudadanos y mejores argentinos”.

El acto contó también con palabras del presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Fernando García Bes, y del coronel mayor Ricardo Fresta, quienes destacaron la trascendencia histórica, los valores y logros militares de San Martín. La ceremonia concluyó con la Marcha de San Lorenzo.

Estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, entre ellas la ministra de Educación Cristina Fiore, el ministro de Producción Martín de los Ríos, el presidente del Concejo Deliberante Darío Madile, el cónsul general de Chile Carlos Cristian Oschilewski, fuerzas armadas, de seguridad y representantes de instituciones tradicionales.