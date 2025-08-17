Sáenz homenajeó a San Martín: “Su valentía nos hizo libres”

En el marco del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, rindió homenaje al prócer argentino a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mandatario provincial destacó las cualidades del Libertador y la vigencia de su legado en la construcción del país.

“Su valentía nos hizo libres y su legado nos convoca a seguir construyendo una Argentina justa, federal y soberana”, expresó Sáenz en la publicación.

Con este gesto, el gobernador se sumó a las conmemoraciones que se llevaron adelante en todo el país para recordar al “Padre de la Patria”, una de las figuras más emblemáticas de la independencia sudamericana.