Video: Entre abucheos y gritos el presidente de Bolivia emitió su voto en La Paz

El presidente de Bolivia, Luis Arce, enfrentó una salida tensa este domingo tras emitir su voto en una unidad educativa de La Paz. El mandatario fue recibido con manifestaciones divididas: mientras un sector de ciudadanos lo aplaudió y expresó su respaldo, otro grupo lo abucheó y lo increpó al grito de “¡Fuera Arce!”.

El episodio reflejó el clima de polarización que atraviesa el país en medio de las elecciones nacionales de este 17 de agosto, donde los bolivianos deben elegir al sucesor del propio Arce, quien decidió no presentarse a la reelección.

La presencia del presidente en las urnas se convirtió así en una muestra más de la tensión política que caracteriza a estos comicios, con un electorado fragmentado y con fuerte expectativa sobre los resultados.