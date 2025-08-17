Fuerza Patria: Juan Manuel Urtubey será candidato a senador nacional junto con Emiliano Estrada

El frente Fuerza Patria confirmó que el exgobernador Juan Manuel Urtubey encabezará la lista de senadores nacionales en las elecciones legislativas de octubre. En la categoría de diputados, el actual legislador Emiliano Estrada será el primer candidato.

La definición se dio en medio de una interna marcada por las tensiones entre Urtubey y el senador nacional Sergio Leavy, quien finalmente decidió apartarse de la coalición y competir por fuera con boleta propia a través del Partido de la Victoria.

La designación de Urtubey como candidato principal al Senado se consolidó tras la fractura con Leavy, lo que le despejó el camino dentro del frente. A pesar de las críticas internas por sus posturas pasadas, referentes del espacio destacaron la necesidad de llegar a un consenso que represente al peronismo salteño.

La actual senadora nacional Nora Giménez acompañará la lista en segundo término. En tanto, la nómina de diputados será encabezada por Emiliano Estrada, mientras que aún resta definir quiénes completarán los lugares restantes antes del cierre oficial de las listas.

La mediación de los interventores del PJ salteño, Sergio Berni y María Luz Alonso, resultó clave para alcanzar un acuerdo que garantice la unidad del espacio en torno a Urtubey.