Comercio de droga: Dictan preventiva a detenidos del “operativo Zenta” por riesgo de fuga

Justicia18/08/2025
WhatsApp-Image-2025-07-17-at-2.22.59-PM-1024x576-1-400x225

Novedad de las últimas horas fue que la Justicia dictó prisión preventiva para una mujer y un hombre, detenidos el pasado mes de julio en la ciudad de Orán durante el "Operativo Zenta", quienes estaban siendo investigados por presunta comercialización de estupefacientes, a partir de denuncias anónimas de vecinos.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, presentó el pedido de prisión preventiva ante la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu). La solicitud se basó en el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación por parte de la pareja, de 37 y 29 años, imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Luego de analizar los fundamentos de la fiscal, el juez Gustavo Morizzio hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva de ambos acusados. La decisión judicial busca garantizar el avance de la causa y la correcta conclusión de la investigación en curso.

carcel federal güemesCelador de la cárcel federal de Güemes fue detenido por dar celulares a reos para vender droga

Según enfatizó el sitio Fiscales Penales, la investigación de este caso se inició gracias a denuncias anónimas de vecinos del barrio San Expedito de Orán y sus alrededores. Estos datos, junto con el trabajo de la Policía, permitieron reunir los elementos de prueba necesarios para que la fiscal solicitara las órdenes de allanamiento, secuestro y detención.

Cabe recordar que las medidas se llevaron a cabo el 17 de julio, en el marco del "Operativo Zenta". Durante el allanamiento a los domicilios de los acusados, se secuestraron microdosis de marihuana, cocaína y sus derivados, además de teléfonos, dinero y otros elementos de interés para la causa.

Dicho operativo implicó un gran despliegue de recursos que incluyó otros allanamientos en la misma ciudad y llevó a la detención de más personas vinculadas al mismo delito de microtráfico de drogas, problemática que se busca combatir en Salta.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día