Comercio de droga: Dictan preventiva a detenidos del “operativo Zenta” por riesgo de fuga

Novedad de las últimas horas fue que la Justicia dictó prisión preventiva para una mujer y un hombre, detenidos el pasado mes de julio en la ciudad de Orán durante el "Operativo Zenta", quienes estaban siendo investigados por presunta comercialización de estupefacientes, a partir de denuncias anónimas de vecinos.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, presentó el pedido de prisión preventiva ante la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu). La solicitud se basó en el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación por parte de la pareja, de 37 y 29 años, imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Luego de analizar los fundamentos de la fiscal, el juez Gustavo Morizzio hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva de ambos acusados. La decisión judicial busca garantizar el avance de la causa y la correcta conclusión de la investigación en curso.

Según enfatizó el sitio Fiscales Penales, la investigación de este caso se inició gracias a denuncias anónimas de vecinos del barrio San Expedito de Orán y sus alrededores. Estos datos, junto con el trabajo de la Policía, permitieron reunir los elementos de prueba necesarios para que la fiscal solicitara las órdenes de allanamiento, secuestro y detención.

Cabe recordar que las medidas se llevaron a cabo el 17 de julio, en el marco del "Operativo Zenta". Durante el allanamiento a los domicilios de los acusados, se secuestraron microdosis de marihuana, cocaína y sus derivados, además de teléfonos, dinero y otros elementos de interés para la causa.

Dicho operativo implicó un gran despliegue de recursos que incluyó otros allanamientos en la misma ciudad y llevó a la detención de más personas vinculadas al mismo delito de microtráfico de drogas, problemática que se busca combatir en Salta.