¡Temblor! Un sismo asustó a los vecinos del norte provincial

En medio de la pasividad de la noche y el reposo al cual miles de salteños se entregaron, la tierra quiso asustar a la gente y decidió moverse, sorprendiendo a los residentes del norte provincial con un temblor que se registró en la madrugada de este lunes.

¿Qué pasó? Un sismo de 2.9° en la escala de Richter se registró a las 02:23 horas de la madrugada y fue percibido por vecinos de varias localidades del norte de la provincia. A pesar de su baja magnitud, el movimiento telúrico generó alarma en el departamento San Martín debido a la poca profundidad de su epicentro.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó 19 kilómetros al noreste de Orán, con una profundidad de apenas 5 kilómetros. Esta cercanía a la superficie hizo que el temblor se sintiera con mayor claridad, especialmente en localidades como Tartagal, General Mosconi y Vespucio, donde numerosos residentes reportaron el suceso en las redes sociales.

Si bien no se registraron daños, el INPRES confirmó el fenómeno y detalló que la intensidad en la escala de Mercalli Modificada fue de II a III, lo que significa que el movimiento fue sentido de forma leve por algunas personas que se encontraban en reposo o dentro de edificios.