Mientras cierran comercios en el norte, alertan por un éxodo de compradores en la frontera

El comercio de Orán enfrenta una importante crisis a raíz del contrabando y la diferencia de precios con Bolivia, una situación que ha provocado el cierre de decenas de negocios en la ciudad, mientras que la frontera se desborda de consumidores argentinos en busca de productos a precios inaccesibles en su propio país.

Según informó El Tribuno, la realidad del comercio oranense se refleja en la calle: locales con sus persianas bajas, carteles de alquiler y una sensación de desolación que contrasta con el bullicio de las ferias bolivianas. El presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Zablup, confirmó que más de 40 negocios bajaron su persiana en los últimos meses, incapaces de competir con los precios del país vecino. "Es imposible competir con Bolivia", advirtió el empresario.

La brecha de precios es tan abismal que productos de la canasta básica se consiguen a valores irrisorios. Un kilo de carne en Bermejo, Bolivia, se vende a $4.000, mientras que en Salta el valor asciende a los $16.000, e incluso, más. La situación se repite en otros rubros, como indumentaria y calzado. Por ejemplo, 12 jeans pueden adquirirse por $130.000, y 12 pares de zapatillas por $220.000.

La crisis tiene un rostro humano: el de los comerciantes que, como Cecilia, se ven obligados a cerrar sus negocios para luego “reinventarse”. Esta mujer, que resistió hasta diciembre con su marroquinería, confesó: "Tuve que bajar la persiana". Y, para sobrevivir, “me volví bagallera, no tuve opción. Lo que se vende es lo que viene de allá”, reconoció.

El fenómeno del “turismo de compras” se potencia en Aguas Blancas, donde la frontera se diluye en un constante flujo de compradores y bagalleros. Mientras que el Estado argentino cobra por estacionamiento, del lado boliviano los comerciantes aprovechan la brecha cambiaria y las billeteras virtuales argentinas para seducir a la clientela.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Orán, más del 70% de las ventas minoristas se han fugado a Bolivia en los últimos 18 meses, lo que ha generado un tendal de empleos perdidos. La situación es un reflejo de un problema estructural de la economía argentina, que se manifiesta con mayor crudeza en la frontera y expone la falta de políticas de contención para las provincias más vulnerables.