Aseguran que las amenazas de empresas de colectivos afectan al sector gastronómico

Tras la fuerte preocupación que generó la posibilidad de suspender el servicio nocturno de colectivos en Salta, finalmente la medida no se aplicará y los recorridos seguirán funcionando en sus horarios habituales.

"Nuestros colaboradores necesitan contar con un transporte seguro para ir y volver a sus casas”

La decisión de los empresarios llevó alivio al sector gastronómico, que había manifestado su malestar ante el inminente corte, ya que los trabajadores de bares y restaurantes dependen de este servicio para movilizarse en horarios extendidos.

“Deja muy indefensos a nuestros colaboradores porque trabajan hasta altas horas de la noche y necesitan contar con un transporte seguro para ir y volver a sus casas”, habían señalado a InformateSalta desde la Cámara que nuclea al sector.

Con la marcha atrás en la medida, se garantiza la continuidad del transporte nocturno en la ciudad y se evita un impacto directo en cientos de trabajadores gastronómicos que dependen de este servicio.