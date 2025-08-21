Aseguran que las amenazas de empresas de colectivos afectan al sector gastronómico

Sociedad21/08/2025
Tras la fuerte preocupación que generó la posibilidad de suspender el servicio nocturno de colectivos en Salta, finalmente la medida no se aplicará y los recorridos seguirán funcionando en sus horarios habituales.

"Nuestros colaboradores necesitan contar con un transporte seguro para ir y volver a sus casas”

La decisión de los empresarios llevó alivio al sector gastronómico, que había manifestado su malestar ante el inminente corte, ya que los trabajadores de bares y restaurantes dependen de este servicio para movilizarse en horarios extendidos.

“Deja muy indefensos a nuestros colaboradores porque trabajan hasta altas horas de la noche y necesitan contar con un transporte seguro para ir y volver a sus casas”, habían señalado a InformateSalta desde la Cámara que nuclea al sector.

Con la marcha atrás en la medida, se garantiza la continuidad del transporte nocturno en la ciudad y se evita un impacto directo en cientos de trabajadores gastronómicos que dependen de este servicio.

