Por el fuego en zona oeste: evacuaron a familias

Por el fuego en zona oeste: evacuaron a familiasSociedad22/08/2025
Desde el mediodía el fuego afecta la zona oeste de la ciudad. El fuego avanzó por los pastizales hasta un canal en la zona de Villa Los Sauces y la zona de barrio Santa Rita.
Las grandes columnas de humo afectaron a los vecinos que en algunos casos debieron recibir asistencia del personal del SAMEC. Trabajan en el lugar personal de la policía de Salta, Bomberos de la provincia y Brigada.
Algunos de los vecinos debieron ser evacuados por la proximidad del fuego y en algunas de las viviendas los vecinos sufrieron daños en parte de las casas.
El fuego dio inicio en los alrededores de la cancha de fútbol.
