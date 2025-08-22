Tras el zonda, mañana cae la temperatura 20°Clima22/08/2025
Tal como lo había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se vivió una jornada de elevadas temperaturas en Salta Capital y el Valle de Lerma por la presencia de efecto zonda.
La temperatura trepó hasta los 35° y por la baja humedad la ciudad mantiene focos de fuego activos.
Sin embargo, el fin de semana se espera un abrupto descenso de la temperatura con mínimas de 4° para el sábado y una máxima de 14°. Mientras que para el domingo la mínima será de 0° y la máxima de 15°.
A partir del lunes se espera que las condiciones mejores con máximas que superarán los 20°.
