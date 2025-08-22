Tras el zonda, mañana cae la temperatura 20°

Clima22/08/2025
ciudad de Salta

Tal como lo había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se vivió una jornada de elevadas temperaturas en Salta Capital y el Valle de Lerma por la presencia de efecto zonda. 

La temperatura trepó hasta los 35° y por la baja humedad la ciudad mantiene focos de fuego activos.

Sin embargo, el fin de semana se espera un abrupto descenso de la temperatura con mínimas de 4° para el sábado y una máxima de 14°. Mientras que para el domingo la mínima será de  0° y la máxima de 15°.

A partir del lunes se espera que las condiciones mejores con máximas que superarán los 20°. 

 

incendioPrecaución en Campo Quijano: un incendio complica la circulación en Ruta 36

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día