Tras el zonda, mañana cae la temperatura 20°

Tal como lo había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se vivió una jornada de elevadas temperaturas en Salta Capital y el Valle de Lerma por la presencia de efecto zonda.

La temperatura trepó hasta los 35° y por la baja humedad la ciudad mantiene focos de fuego activos.

Sin embargo, el fin de semana se espera un abrupto descenso de la temperatura con mínimas de 4° para el sábado y una máxima de 14°. Mientras que para el domingo la mínima será de 0° y la máxima de 15°.

A partir del lunes se espera que las condiciones mejores con máximas que superarán los 20°.