¡Desalmados! Robaron el taller de un jubilado con discapacidad

Nuevamente, delincuentes vuelven a ser foco de las noticias, referidas a los robos que estos malvivientes ocasionan, teniendo como víctima en esta ocasión a un jubilado, al cual robaron en su taller de carpintería a plena luz del día, en el macrocentro de Salta.

José es el nombre de este jubilado, quien tiene una dificultad para caminar y que, aprovechando de su situación, un ladrón ingresó a su taller para llevarse unas herramientas, antes de darse a la fuga, en la zona de calle Coronel Moldes al 470.

En diálogo con Multivisión Federal, relató que el robo sufrido este domingo fue porque “me descuide un momento, entré al baño y dejé la puerta abierta (del taller) porque no había nadie en la calle, no había movimiento”.

Según agregó, estaba trabajando este domingo para ponerse al día cuando, al entrar al baño, ingresó “un muchacho con un bolso, fue a las 11.00 de la mañana, me habrá visto con el andador, que camino despacio porque pegó un salto, manoteó las máquinas y se fue corriendo por calle San Juan”, mencionó.

Habiendo divisado la ladrón se lamentó que “no pude hacer nada”, para evitar que se lleve un taladro inalámbrico que todavía sigue pagando, como también una caladora, cada aparato rondando los $200.000. “Es de no creer, fue en un momento que me descuidé”, se apenó.

Si bien dijo que llamó al 911 y avisó del robo, llegando un patrullero con policías que se fueron a tratar de ubicar el ladrón con la promesa de regresar para tomarle la denuncia, José contó que eso no pasó. Para quienes tengan dato o puedan ayudar a este abuelo, el contacto es el teléfono 387 505 0650.