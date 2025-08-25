Crisis en salud mental: Las consultas crecieron más de un 50% en Salta

El ministerio de Salud Pública refuerza el sistema con nuevos profesionales ante un aumento exponencial de consultas en toda la provincia.

Martín Teruel, secretario de Salud Mental, dialogó con InformateSalta y aseguró que uno de los principales desafíos del ministerio es ampliar la atención ante el crecimiento de la demanda.

“El desafío principal que tenemos es incluir a nuevos profesionales en el sistema sanitario. Hemos incorporado algunos y ahora en septiembre vienen más para atender en el interior de la provincia y en centros de salud”, explicó Teruel.

El funcionario también señaló que los trastornos depresivos afectan principalmente a los adultos jóvenes, agravados por factores económicos y sociales. “Entre otras cosas, las personas que acudían al sistema privado se vuelcan también al sector público y eso genera un índice mayor de consultas y asistencias”, agregó.

Los números muestran la magnitud del problema: en el primer semestre de este año las consultas crecieron un 53% en la zona sur, un 55% en la zona norte y un 55% en el oeste de la provincia. Teruel calificó la situación como grave: “Es un crecimiento exponencial, muy delicada la situación”.