¡Alerta en Salta! Advierten que comer quirquincho podría transmitir lepra

Tras un video viral, un especialista en fauna silvestre encendió la alerta en el consumo de "mulitas" tras registrarse casos de lepra asociados en distintas zonas de la provincia.

El veterinario Dani Daldoz, explicó en QPS que estos animales pueden portar la bacteria que provoca la enfermedad. "Ya hubo casos de lepra en Salta por comerse quirquinchos", afirmó, y agregó que su consumo, sobre todo si no están bien cocidos, representa un riesgo directo para la salud.

Daldoz subrayó además que cualquier contacto cercano con animales silvestres puede transmitir enfermedades. "Por desinformación viene el malestar del animal primero y un grave peligro para la sociedad", señaló, insistiendo en la necesidad de extremar precauciones y evitar su consumo.