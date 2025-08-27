¡Alerta en Salta! Advierten que comer quirquincho podría transmitir lepra

Salud27/08/2025
quirquincho

Tras un video viral, un especialista en fauna silvestre encendió la alerta en el consumo de "mulitas" tras registrarse casos de lepra asociados en distintas zonas de la provincia.

dengueDía Internacional contra el Dengue: Piden que se refuerce la prevención en Salta

El veterinario Dani Daldoz, explicó en QPS que estos animales pueden portar la bacteria que provoca la enfermedad. "Ya hubo casos de lepra en Salta por comerse quirquinchos", afirmó, y agregó que su consumo, sobre todo si no están bien cocidos, representa un riesgo directo para la salud.

asociacion de anestecistas saltaDesde la Asociación de Anestesistas le contestaron al ministro de Salud sobre el número de profesionales en Salta

Daldoz subrayó además que cualquier contacto cercano con animales silvestres puede transmitir enfermedades. "Por desinformación viene el malestar del animal primero y un grave peligro para la sociedad", señaló, insistiendo en la necesidad de extremar precauciones y evitar su consumo.

