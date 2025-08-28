Ya se siente la fiebre Airbag en Salta: Los fanáticos esperan impacientes

Hoy llega a Salta Airbag para dar conciertos en tres fechas donde buscarán enamorar con sus canciones y su presencia escénica a todos los fanáticos que se empiezan a reunir en las puertas del Delmi.

“Me imagino un cruce de miradas, me derrito” confesaba una de las fanáticas más fieles que sigue a su banda favorita a todos lados, además por ser su cumpleaños compró las entradas para los tres días, por lo que espera que Guido, su favorito, le desee buenas vibras.

Otra mujer sentada en una reposera comentó al móvil de CNN Radio Salta que estaba haciendo fila para entrar primera y lograr un lugar al lado de la valla, no solo para ella sino para su hija adolescente y unas amigas con las que comparte su pasión por la banda: “Espero disfrutar un show más de ellos, son un cable a tierra, hacen buena música, desde que surgieron los escucho”.

“Lo sigo hace 2 años porque empecé a escuchar sus canciones y me encantaron, me identifiqué” comentaba una joven que se sumaba a las fanáticas enamoradas de Guido Sardelli, quien dijo que su canción favorita es Bajos instintos.

Quienes también dijeron presente fueron los vendedores ambulantes, quienes llegaron a Salta desde Santiago del Estero y Buenos Aires esperando tener buenas ventas.

“Son compradores los fanáticos, por eso estamos aquí” comentaron, mientras que acotaron que, si bien están bajas las ventas, puede sobrevivir.