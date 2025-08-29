Neumatón: Ya se recolectaron más de 1000 toneladas de neumáticos fuera de uso

La Municipalidad continúa con el programa Neumatón, destinado a erradicar neumáticos fuera de uso (NFU) de la vía pública para prevenir microbasurales y riesgos de incendios. Hasta el momento, se lograron acopiar 1.100 toneladas de cubiertas.

El 16° Neumatón se realizó en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, en Av. Paraguay 1240. José Piú, director general de Desarrollo Sostenible, destacó la participación de la comunidad y señaló que la iniciativa permite disponer de estos residuos de manera segura, evitando que terminen en la vía pública o acumulados en galpones.

Los neumáticos recolectados son reciclados para la fabricación de cemento mediante la generación de energía calórica en hornos, gracias a un convenio con la empresa Geocycle.

Además, los vecinos y empresas que participan reciben presentes como descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros. Por motivos de capacidad y logística, no se reciben neumáticos de gran tamaño, como los de tractores o maquinaria vial.