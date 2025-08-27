Dos familias salteñas perdieron todo en incendios y piden ayuda para empezar de nuevo

Se conocieron dos tragedias que golpearon a familias salteñas, ambas víctimas de devastadores incendios que dejaron pérdidas totales y la necesidad urgente de colaboración solidaria.

En barrio Tres Cerritos, una vela encendida en un santuario dentro de la casa provocó un voraz incendio que consumió por completo la vivienda de Lucas Vilariño. “Sentí que se rompía un vidrio y cuando me levanté ya se estaba prendiendo fuego todo. Logré salir entre las llamas y pedir ayuda a mis vecinos, que me asistieron hasta que llegaron los bomberos”, relató a ElOnceTV.

"Cuando me levanté ya se estaba prendiendo fuego todo. Logré salir entre las llamas"

El joven lamentó no haber podido rescatar a sus animales. “Fallecieron tres de mis mascotas, el fuego se estaba comiendo la casa y todo lo que teníamos. Toda mi ropa se quemó, la de mi hijo, cuadros, libros, computadoras, la heladera. Solo pido una ayuda, cualquier cosa va a ser bienvenida”, expresó.

Por otra parte, en San Luis, un incendio forestal arrasó con la vivienda y los vehículos de Ricardo Garzón. “El fuego era de 100 metros de frente, duró 15 minutos y me arrasó toda la casa. El viento zonda provocó que venga con muchísima velocidad, fue imparable”, contó. El hombre aseguró que el siniestro fue intencional y que perdió incluso documentación y escrituras.

Garzón destacó que recibió asistencia inmediata: “El intendente vino el mismo día y me dijo que me iba a ayudar. Ayer se acercaron y me entregaron algunas máquinas para poder trabajar, porque soy soldador. Me dijo que ya nos íbamos a sentar para reconstruir”.

Ambas familias piden la colaboración de la comunidad para poder reponerse de estas tragedias y comenzar de nuevo: Los guayacanes 351, entre Tiatines y Algarrobo, (387) 4 833 604 - Alias: almendra-29