Caso narcocriminal en Vª Las Rosas: Coimas, beneficios carcelarios y amenazas de muerte

En el Salón de Grandes Juicios continuó la audiencia de debate contra veinte personas imputadas por integrar una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1. Entre los testimonios, un ex interno, actualmente alojado en el penal de Orán, relató haber sido extorsionado y amenazado de muerte.

El testigo, ingeniero agrónomo y empresario, explicó que debió entregar 50 mil pesos a un jefe de pabellón para ser trasladado a un sector más seguro del penal. Además, indicó que entregó vales a este funcionario para retirar madera de su empresa como “donación”. Posteriormente, otros imputados le ofrecieron beneficios carcelarios, como semilibertad y domiciliaria, a cambio de 3 mil dólares. Al rechazar la propuesta, fue amenazado.

Durante su declaración, el testigo señaló que dos psicólogos y un exdirector de la unidad ignoraron sus pedidos de ayuda. También relató que conocía casos de internos que pagaban a funcionarios para recibir pizzas y marihuana.

El tribunal ordenó preservar la integridad del testigo y remitió copias de las actas a la fiscalía para evaluar la posible apertura de nuevas investigaciones. Por otro lado, un interno declaró sobre la recepción de pizzas en el pabellón, entregadas por familiares y autorizadas por un encargado del penal.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, con la participación del Ministerio Público, integrado por el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los imputados están acusados de exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas y asociación ilícita. También se investigan delitos cometidos por internos y familiares en relación al tráfico de drogas dentro del penal.