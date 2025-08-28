Robó un celular y se transfirió más de $400 mil pesos

Un hombre de 48 años fue detenido en barrio Ceferino acusado de robar un celular en Solís Pizarro y utilizarlo para realizar transferencias bancarias no autorizadas por más de $400 mil.

El procedimiento fue llevado adelante por los Grupos Investigativos de los Sectores 1 y 4 de la Policía, quienes localizaron al sospechoso y secuestraron un celular, presuntamente el utilizado para las maniobras fraudulentas, además de un vehículo vinculado al hecho.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 3, que buscan determinar si el detenido actuó en soledad o si integra una red dedicada a este tipo de estafas.