¿De nuevo? Agosto se despide con aumento en combustibles

Nuevamente los combustibles comienzan a variar en sus precios en el día a día, si bien habían presentado en algunos casos leves descensos, ahora volvieron a repuntar.

Hay que pasar agosto, frase muy conocida, sobre todo si de combustibles se trata, ya que en lo que va del mes la Nafta Súper aumentó $80 aproximadamente.

Este monto fue confirmado por CNN Radio Salta, que nuevamente llegó, con su móvil, a la YPF Jacaranda para relevar los precios.

La Nafta Súper, la más consumida por los usuarios, la semana pasada costaba $1.417 mientras que hoy se consigue a $1.430.

La Infinia pasó de $1.634 a $1.651 aumentando $17, Diesel 500 tenía un valor de $1.459 y aumentó $26 llegando a $1.485, por su parte Infinia Diesel pasó de $1.638 a $1.651 (mismo valor que Infinia) aumentando $13.