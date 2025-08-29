¿La salchicha da cáncer? Alertan por los riesgos de su consumo

Hace varios años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el consumo frecuente de salchichas y otros embutidos puede aumentar el riesgo de cáncer. InformateSalta dialogó con la Lic. Josefina Moreno, nutricionista, para conocer más sobre este tema.

“Las salchichas son un alimento ultraprocesado, con mucha sal, grasa, conservantes y saborizantes. Todo eso las hace ricas, pero también poco saludables”, explicó Moreno. Según detalló, el proceso de cocción y ahumado de estos productos genera compuestos que se asocian al cáncer, en especial al colorrectal.

Además, la especialista advirtió que el exceso de sodio puede causar hipertensión y problemas cardiovasculares, mientras que la grasa y los aditivos impactan en el colesterol y la salud a largo plazo. “No es que por comer una salchicha alguien va a enfermarse, pero el consumo frecuente sí aumenta los riesgos”, remarcó.

También señaló la preocupación por la ingesta en niños y adolescentes, quienes suelen consumir más panchos por practicidad y costumbre. “No se recomienda ofrecer ultraprocesados en etapas de crecimiento”, subrayó.

Por último, la nutricionista insistió en la importancia de moderar el consumo y priorizar alimentos frescos: “Es un factor de riesgo más, como el cigarrillo o la mala alimentación en general. La prevención está en elegir mejor lo que comemos”.