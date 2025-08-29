Preocupación por la “dieta de las princesas”: Afecta a niñas y adolescentes en pleno crecimiento

Salud
La tendencia de la llamada “dieta de las princesas” en redes sociales encendió las alarmas entre profesionales de la salud, debido a que transmite un mensaje directo y peligroso: la delgadez es sinónimo de belleza, éxito y protagonismo.

En diálogo con CNN Salta 94.7, la nutricionista Fabiana Lobo expresó: “Quedé alarmada respecto a este tema, lo preocupante es el público al que va dirigido. Son dietas restrictivas en cuanto a calorías que prometen descensos rápidos y sostenidos de peso”.

Según explicó, la dieta apunta principalmente a niñas y adolescentes, un grupo especialmente vulnerable porque se encuentra en plena etapa de crecimiento: “Es grave porque son más permeables ante este mensaje. Se suma también a los trastornos de alimentación y percepción corporal, que no solo afectan la salud física, sino también la salud mental”.

Lobo advirtió que el simple hecho de llamar a este régimen “dieta de las princesas” ya implica un riesgo, ya que busca seducir a un público femenino infantil o juvenil bajo la idea de que ser princesa significa ser delgada y femenina.

Finalmente, recomendó acudir siempre a profesionales y planes alimenticios basados en evidencia científica: “Existen métodos y dietas estudiadas y comprobadas que se llevan adelante con un profesional. Lo primero que hay que evaluar siempre es la salud”.

