Domingo a puro fútbol en CNN Salta

Este domingo el equipo de El Show del Fútbol tiene una intensa jornada en CNN Salta 94.7 MHz.

Desde las 15:30 la visita de Central Norte a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con los relatos de Ariel Vesga y comentarios de Sebastián Domínguez.

Y desde la misma hora, Gimnasia y Tiro recibe a Alvarado de Mar del Plata, con los relatos de Ángel Flores y los comentarios de Federado Roggerone.

Por último, cierran la jornada con Juventud Antoniana que recibe a Atlético Rafaela desde las 16:30 con los relatos de Rodrigo Ramos y los comentarios de Roberto Gramajo.