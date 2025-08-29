Incrementó la compra de dólares entre los argentinos

Durante el mes de julio, los argentinos compraron más de USD 3.400 millones e hicieron consumos con tarjeta por USD 1.200 millones.

Esto corresponde a un 41% más que en el mismo mes de 2024. Ese monto incluye las erogaciones en servicios turísticos en el exterior, en las compras con tarjeta de crédito que hicieron esos viajeros, en servicios digitales (Amazon, Google, servicios de streaming, etc.) y también, la gran estrella: las compras de productos online en plataformas extranjeras de comercio electrónico como Shein, Temu y otras.

Los datos del gasto en dólares de los argentinos fueron brindados por el Balance Cambiario publicado por el Banco Central que a partir de este mes incorporó una novedad estadística, con el desglose de cada uno de esos rubros. De esa manera, se distingue cuántas divisas se van por los que viajan a Europa o a Miami y cuántas porque alguien se compra una campera que llega desde China o contrata un servicio de streaming. Muchas plataformas mantienen contratos en moneda extranjera.

El detalle provisto por el BCRA permite saber cuánto se gastó en cada rubro del total de USD 1.192 millones. Hubo egresos por USD 129 millones en servicios de transporte de pasajeros y USD 124 en gastos de servicios turísticos en el exterior, lo que constituye una salida neta por turismo.

El total gastado con tarjeta de crédito en dólares llegó a USD 1.063 millones. De ellos, USD 146 millones correspondieron a servicios digitales que se consumen aquí pero se contratan en el extranjero. Otros USD 94 millones se gastaron en “bienes despachados mediante servicios postales”, lo que incluye a las plataformas de e-commerce que expandieron su oferta en los últimos meses.



El resto de los gastos con tarjeta en dólares, no identificados, se estima que fueron hechos por los viajeros argentinos en el exterior. “La estimación de gastos con tarjetas por consumos asociados a viajes alcanzó USD 952 millones en julio, como resultado de la suma de los egresos por servicios de transporte de pasajeros, operadores turísticos y la citada estimación de gastos con tarjetas por viajes”, señaló el BCRA.