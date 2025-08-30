No de nuevo decía: Clima en Salta para este finde

La ciudad de Salta transita este sábado una jornada templada a cálida, con temperaturas que oscilaron entre los 9 °C por la mañana y se esperan cerca de 28 °C en la tarde, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se mantendrá mayormente soleado, con mínima nubosidad y sin lluvias previstas.

Si bien en zonas elevadas y cordilleranas de la provincia se mantiene una alerta naranja por vientos fuertes, en el valle central la intensidad es moderada, especialmente durante la tarde y noche.

El sol salió a las 07:35 y se pondrá a las 19:10, ofreciendo una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por las ráfagas en sectores expuestos.

Para mañana, domingo 31 de agosto, se espera un descenso de temperatura: la mínima rondará los 5 °C y la máxima apenas alcanzará los 18°C. El cielo estará con nubosidad baja durante gran parte del día, generando un ambiente más fresco y con mañanas frías.

Además, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla en la provincia ante la posible llegada de la llamada “Tormenta de Santa Rosa”, que podría traer lluvias y tormentas aisladas en algunas zonas.

Recomendaciones:

Para este sábado, aprovechar las horas de la mañana y el mediodía para actividades al aire libre, evitando exposición prolongada al sol en horas pico.

Para el domingo, abrigarse bien en las primeras horas del día y mantenerse atento a los informes oficiales por posibles cambios en las condiciones climáticas.